Suriye sınırındaki orman yangını

Suriye'de Esed rejiminin Türkmendağı'na yaptığı topçu saldırısı nedeniyle çıkan orman yangını söndü.

Esed güçlerinin Lazkiye kırsalından Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesine yaptığı saldırılar sonucu 3 ayrı noktada 4 gün önce başlayan yangın, sabah saatlerinde yağan yağmurla etkisini yitirdi.

Sadırılar nedeniyle müdahale edilemeyen yangında, geniş bir ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA