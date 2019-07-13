Suriye sınırındaki orman yangını
Suriye'de Esed rejiminin Türkmendağı'na yaptığı topçu saldırısı nedeniyle çıkan orman yangını söndü.
Suriye'de Esed rejiminin Türkmendağı'na yaptığı topçu saldırısı nedeniyle çıkan orman yangını söndü.
Esed güçlerinin Lazkiye kırsalından Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesine yaptığı saldırılar sonucu 3 ayrı noktada 4 gün önce başlayan yangın, sabah saatlerinde yağan yağmurla etkisini yitirdi.
Sadırılar nedeniyle müdahale edilemeyen yangında, geniş bir ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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