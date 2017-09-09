Suriye Sınırındaki Orman Yangını

Suriye'nin Türkmendağı bölgesinde iki ayrı noktada dün başlayan orman yangını, Türkiye sınırına bir kilometreye kadar yaklaştı.



Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonucu Türkiye sınırına 3-4 kilometre mesafede çıkan yangın, bugün sabah saatlerinde etkisini arttırarak yayıldı.



Hatay'ın Yayladağı ilçesi Çalıboğazı mevkisine bir kilometre kadar yaklaşan alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşın çok sayıda ekip sınıra sevk edildi.



Muhaliflerin kontrolündeki Kelez ve Karaman köyleri yakınlarındaki bölgede, çadırların da yangından etkilendiği öğrenildi.



Bölgeden yükselen yoğun dumanlar Yayladağı ilçe merkezinden de görülüyor.