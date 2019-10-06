Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi
Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi Sınıra yeni tank ve obüsler yerleştiriliyorŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi yapıyor.
Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi
Sınıra yeni tank ve obüsler yerleştiriliyor
ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi yapıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi yapıyor. Dün gece Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelen tank ve obüsler, hazırlanan mevzilere yerleştirildi. Tank ve obüslerin namluları ise PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentine çevrildi.