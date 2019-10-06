Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi

Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi yapıyor.

06.10.2019 15:23
Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi yapıyor.


Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi yapıyor. Dün gece Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelen tank ve obüsler, hazırlanan mevzilere yerleştirildi. Tank ve obüslerin namluları ise PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentine çevrildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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