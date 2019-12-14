Suriye sınırındaki Kilis'te sis etkili oluyor
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Suriye sınırındaki Kilis'te sis etkili oluyor

Suriye sınırında bulunan Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

14.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:04
Suriye sınırındaki Kilis'te sis etkili oluyor

sınırında bulunan 'te saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.


Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Suriye sınır hattında ve karayollarında sis yüzünden göz gözü görmedi. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri gözlendi. Kilis-Gaziantep, Elbeyli, Musabeyli, Polateli, Öncüpınar ve Kilis-Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak seyretti. - KİLİS

Kaynak: İHA
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