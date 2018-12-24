Suriye Sınırındaki Kilis'te Sis Etkili Oluyor

Suriye sınırında bulunan Kilis'te gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20 metreye kadar düştü. Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Suriye sınır hattında ve karayollarında sis yüzünden göz gözü görmedi. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri gözlendi. Kilis-Gaziantep, Elbeyli, Musabeyli, Polateli, Öncüpınar ve Kilis-Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak seyretti. - KİLİS

Kaynak: İHA