Suriye sınırındaki Kilis'te sis etkili oldu

KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis ve yağmur nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, kent merkezinde göz gözü görmedi.

Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis ile yağmur nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü. Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Suriye sınır hattında ve karayollarında adete sis yüzünden göz gözü görmedi. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri gözlendi Kilis-Gaziantep, Elbeyli, Musabeyli, Polateli, Öncüpınar ve Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak seyretti.

Kaynak: İHA