Suriye sınırındaki Kilis'te öğrencilerin YKS heyecanı
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Suriye sınırındaki Kilis'te öğrencilerin YKS heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Güncel

- Suriye sınırındaki Kilis'te öğrencilerin YKS heyecanı Suriye sınırında bulunan Kilis'te öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girdi.

- Suriye sınırındaki Kilis'te öğrencilerin YKS heyecanı

KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girdi.

Sınırın sıfır noktasında bulunan Kilis'te, YKS sınavına girecek öğrenciler, sınav saatinden önce sınav merkezlerine geldiler. Sınava girecek öğrencileri aileleri yalnız bırakmadı. Gaziantep'ten de YKS sınavı için gelen çok sayıda öğrenci YÖK tarafından daha önce belirlenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile diğer okullarda sınava girdiler. Öğrencilerin büyük bölümünün heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenciler, sınava girerken, velileri de okul dışında beklediler. Her yıl olduğu gibi bu yılda çok sayıda Gaziantepli öğrenci YSK sınavına Kilis'te girdi. Okul çevrelerinde geniş güvenlik önlemi alınması dikkat çekti. Bazı öğrenciler son anda sınava girerken, bazıları da kimliklerini evlerinde unuttukları için kimliklerini alıp sınava yetişenler oldu.

Suriye sınırındaki Kilis'te öğrencilerin YKS heyecanı
Suriye sınırındaki Kilis'te öğrencilerin YKS heyecanı
Suriye sınırındaki Kilis'te öğrencilerin YKS heyecanı
Suriye sınırındaki Kilis'te öğrencilerin YKS heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

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