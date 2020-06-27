Suriye sınırındaki Kilis'te öğrencilerin YKS heyecanı Suriye sınırındaki Kilis'te öğrencilerin YKS heyecanı Suriye sınırında bulunan Kilis'te öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girdi.

Suriye sınırındaki Kilis'te öğrencilerin YKS heyecanı

KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girdi.

Sınırın sıfır noktasında bulunan Kilis'te, YKS sınavına girecek öğrenciler, sınav saatinden önce sınav merkezlerine geldiler. Gaziantep'ten de YKS sınavı için gelen çok sayıda öğrenci YÖK tarafından daha önce belirlenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile diğer okullarda sınava girdiler. Öğrencilerin büyük bölümü heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenciler, sınava girerken, velileri de okul dışında beklediler. Her yıl olduğu gibi bu yılda çok sayıda Gaziantepli öğrenci YSK sınavına Kilis'te girdi. Okul çevrelerinde geniş güvenlik önlemi alınması dikkat çekti.

Kaynak: İHA