Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

11.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:04

Kilis'te korona virüs ile mücadele kapsamında haftasonu sürecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kilis'te korona virüs ile mücadele kapsamında haftasonu sürecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Kilis'te de başladı. Saat 21.00 itibariyle başlayan ve haftasonu 56 saat sürecek olan kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü, kentte araç ve yaya trafiği tamamen durdu. Kısıtlamanın başladığı ilk anlarda polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Ekiplerin, mazereti olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguladığı kentte, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü. - KİLİS

Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

İlgili Haberler

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı: Kadıköy havadan görüntülendi
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı: Kadıköy havadan görüntülendi
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yüksekova'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı
Yüksekova'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Cem Yılmaz Haluk Bilginer
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ali Palabıyık Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 22:05:49. #1.15#
title