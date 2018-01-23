Suriye Sınırındaki Karakola Taciz Ateşi

TÜRKİYE- Suriye sınırında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentinden Demirtepe Hudut Karakoluna PKK/YPG terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi açıldı. Ateşe anında karşılık verdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Demirtete Hudut Karakoluna, bu sabah saatlerinde Suriye'nin Kamışlı kentinden PKK/YPG terör örgütü mensuplarında taciz ateşe açıldığı belirtildi. Açılan taciz ateşine hadut karakolunda bulunan tank ve ağır silahlar ile karşılık verildi. Bu olay üzerine sınırdaki önlemler artırıldı. - Marndin