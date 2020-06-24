Suriye sınırındaki çiftçilerin kazancı lavantadan Mardin'de Suriye sınırındaki araziye ekilen lavantaların hasadı gerçekleştirildi.

Mardin'de Suriye sınırındaki araziye ekilen lavantaların hasadı gerçekleştirildi.

Türk Kızılayın toplum merkezlerinden faydalanan ihtiyaç sahipleri için Avrupa Birliğinin desteğiyle başlatılan "Tarımda İstihdam Projesi" kapsamında sınıra sıfır noktada bulunan Küçükköy Mahallesi'nde 2 yıl önce 5 dönümlük arazide lavanta ekildi.

Yıldız ailesine ait arazide ekilen lavantalar, çoğunluğu kadın 32 Türk ile Suriyeli çiftçi tarafından toplandı.

Toplanan 16 bin lavanta demeti, kurtulmasının ardından Isparta'ya gönderilecek. Buradan sağlanan gelir de çiftçilere dağıtılacak.

Tarla sahibi Kahraman Yıldız, AA muhabirine, hasattan yüksek kazanç beklediklerini söyleyerek, "5 dönüme ektim. Önümüzdeki yıllarda 50 dönüme çıkarmayı planlıyorum. Köyümüz sınıra sıfır noktada, sınır boyunca lavantalar çok hoş koku yayıyor. Herkese tavsiye ediyorum. Bölge halkına çiftçilerimize tavsiye ederim. Burada yağ fabrikası oluşturulursa ekili alan daha da artar." diye konuştu.

"Gelecek yıl inşallah daha güzel olacak"

İşçilerden sorumlu Sultan Akay da daha önce batı illerine çalışmaya gittiklerini, şimdi ise burada iş imkanı bulduklarını anlattı.

Lavantadan geçen yıl az verim aldıklarını, bu yıl hasadın daha iyi geçtiğini bildiren Akay, şöyle devam etti:

"Bölgede lavantanın ne olduğunu bilmiyorduk. Tük Kızılayın desteğiyle ekimi gerçekleştirildi. Hasat yaptık. Kimi topladı kimi de demet bağladı. Daha sonra kurtulacak ve Isparta'ya götürüp satılacak. Sınıra sıfır noktadayız, burada ekmeğimizi kazanıyoruz. Allah'a şükürler olsun 5 dönüme 16 bin bağ topladık. Gelecek yıl inşallah daha güzel olacak."

Tarlada çalışan Esma Sultan Ergin de ekmeklerini lavanta toplayarak kazandıklarını söyledi.

Ergin, "Sabah tarlaya geliyoruz akşama kadar ekmeğimizi çıkarıyoruz. Sınıra yakın, helal paramızı kazanıyoruz. Lavantanın kokusu güzel, çalışmak zevkli." diye konuştu.

Suriyeli Ahmet Şeğe de 7 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini, burada ekmeklerini kazandıklarını dile getirdi.

Ülkelerine yakın bir yerde ekmeklerini kazandıkları için mutlu olduklarını kaydeden Şeğe, "Burada Türk kardeşlerimizle birlikte çalışıyoruz. Türk devletine, Türk Kızılaya çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir imkan sağladı, çok güzel oldu. İnşallah bir gün savaş biterse ülkemize biz de dönmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA