Suriye sınırındaki birliklere füze rampası gönderildi
Haberler » Güncel » Suriye sınırındaki birliklere füze rampası gönderildi - Haber

Suriye sınırındaki birliklere füze rampası gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine füze rampası ile mühimmat takviyesi yapıldı.

20.02.2020 20:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:56
Suriye sınırındaki birliklere füze rampası gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından 'daki sınır birliklerine füze rampası ile mühimmat takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda füze rampası, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Yapılan takviyeler sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler