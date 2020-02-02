Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı
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Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı

Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı.

02.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:41
Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı

'da, sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı.

Sınırda konuşlu birliklere ulaştırılmak üzere gönderilen beton mevzilerin bulunduğu 15 tır, Hatay'ın ilçesine ulaştı.

İki metre yüksekliğinde, 9 ton ağırlığında ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olduğu belirtilen beton mevzilerin, birliklere sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı
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