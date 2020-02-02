Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı
Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı.
02.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:14
Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı.
Sınırda konuşlu birliklere ulaştırılmak üzere gönderilen beton mevzilerin bulunduğu 15 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
İki metre yüksekliğinde, 9 ton ağırlığında ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olduğu belirtilen beton mevzilerin, birliklere sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA