Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı
Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı.
Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı.
Sınırda konuşlu birliklere ulaştırılmak üzere gönderilen beton mevzilerin bulunduğu 7 tır, Reyhanlı ilçesine ulaştı.
İki 2 metre yüksekliğinde, 9 ton ağırlığında ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olduğu belirtilen beton mevzilerin, birliklere sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan, sınırdaki birliklere, zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy da ulaştı.