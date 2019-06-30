Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.

Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.

Çeşitli bölgelerden zırhlı araçlarla Hatay'a gönderilen çok sayıda komando, Kırıkhan ilçesinden geçerek Kumlu ilçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısına doğru harekat etti. Komandoların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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