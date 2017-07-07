Suriye Sınırında Zanlının Bomba Düzeneğiyle Yakalanması

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye uyruklu zanlının çantasında "canlı bomba" düzeneği bulunmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri, Kırıkhan ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.



Operasyonda, canlı bomba düzeneğiyle gözaltına alınan Suriyeli K.A. ile bağlantılı olduğu belirlenen 2 Suriye uyruklu yakalandı.



Zanlılar sorgulanmak üzere savcılığa sevk edildi.



Yayladağı ilçesinde, çantasında "canlı bomba" düzeneği olduğu tespit edilen kişi, 3 gün önce gözaltına alınmıştı. Zanlının çantasında 2 şampuan kutusu ve 3 deterjan torbasına konulmuş 5 bin 250 gram TNT olduğu değerlendirilen madde, 20 metre uzunluğunda fitil ve 9 fünye ele geçirilmişti.