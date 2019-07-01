Suriye sınırında yangın

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Suriye sınır hattında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, sınır hattındaki Maden Mahallesi yakınlarında çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Kaynak: AA