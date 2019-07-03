Suriye sınırında yakalanan DEAŞ'lı 9'u çocuk 12 kişi sınır dışı edilecek

Suriye sınırında yakalanan DEAŞ'lı 9'u çocuk 12 kişi sınır dışı edilecek

FRANSA'nın DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle kırmızı bültenle aradığı ve Kilis'te yakalanan 3 kadın ile beraberindeki 9 çocuk sınır dışı edilecek.

Suriye sınırında yakalanan DEAŞ'lı 9'u çocuk 12 kişi sınır dışı edilecek
FRANSA'nın DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle kırmızı bültenle aradığı ve Kilis'te yakalanan 3 kadın ile beraberindeki 9 çocuk  sınır dışı edilecek.
Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün sınır hattında yaptığı çalışma sırasında Suriye'den kaçak olarak Türkiye tarafına geçen 3 kadın ile 9 çocuğu yakalandı. Yapılan incelemede Fransa uyruklu  C.A., J.C. ve M.D.'nin terör örgütü DEAŞ ile irtibatları nedeniyle ülkelerinde kırmızı bültenle arandığı saptandı. Kadınlar ve beraberindeki 9 çocuk emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada da mahkeme heyeti 9 çocuk ile 3 kadının sınır dışı edilmesine karar verdi. Karar sonrası Fransa uyruklu kadınlar ile çocuklar Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Kilis
Kaynak: DHA
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