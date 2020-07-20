Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu
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Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Suriye sınırında 90 bin hap ile 24 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu
20.07.2020 11:50 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:44

Hatay'ın Suriye sınırında 90 bin hap ile 24 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Altınözü ilçesindeki Suriye sınırında görev yapan 2. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler, şüpheli kişileri fark edince "Dur" ihtarında bulundu. Güvenlik güçlerinin ikazına uymayan şüpheliler yanlarındaki çantayı atıp Suriye tarafına kaçtı.

Çantalarda 90 bin uyuşturucu nitelikli hap ile 24 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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