Suriye Sınırında Uçurtma Şenliği

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırına yakın bir arazide uçurtma şenliği düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu tarafından "Geleneksel Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

Suriye sınırına yakın arazide gerçekleştirilen şenlikte öğretmenleri gözetiminde öğrenciler uçurtma uçurdu.

Palyaço gösterilerinin yanı sıra yüz boyama etkinliğinin de yapıldığı şenliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve Okul Müdürü Abdussamet Tayfur da katıldı.

Uçurtma şenliği sonrası öğrencilere dondurma ikram edildi.

Tayfur, yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen uçurtma şenliğinin üçüncüsünü düzenlediklerini, öğrencilerin günlerdir heyecanla şenliğe hazırlandığını dile getirdi.

Kaynak: AA