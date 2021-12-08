Suriye sınırındaki toz bulutu gökyüzünü sarı renge bürüdü - Haberler
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Suriye sınırındaki toz bulutu gökyüzünü sarı renge bürüdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suriye sınırındaki toz bulutu gökyüzünü sarı renge bürüdü Şehri etkisi altına alan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

ŞANLIURFA (İHA) - Suriye sınırındaki toz bulutu gökyüzünü sarı renge bürüdü

Şehri etkisi altına alan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Suriye sınırına yer alan Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Toz bulutu ilçeyi kaplarken, gökyüzü de sarı renge büründü. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, astım hastası ve yaşlıların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

İlçede toz bulutunun etkisi sürüyor.

Suriye sınırındaki toz bulutu gökyüzünü sarı renge bürüdü

Suriye sınırındaki toz bulutu gökyüzünü sarı renge bürüdü

Suriye sınırındaki toz bulutu gökyüzünü sarı renge bürüdü

Suriye sınırındaki toz bulutu gökyüzünü sarı renge bürüdü

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Son Dakika Haberleri

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