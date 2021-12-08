Suriye sınırındaki toz bulutu gökyüzünü sarı renge bürüdü
Suriye sınırındaki toz bulutu gökyüzünü sarı renge bürüdü Şehri etkisi altına alan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
ŞANLIURFA (İHA) - Suriye sınırındaki toz bulutu gökyüzünü sarı renge bürüdü
Şehri etkisi altına alan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Suriye sınırına yer alan Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Toz bulutu ilçeyi kaplarken, gökyüzü de sarı renge büründü. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, astım hastası ve yaşlıların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.
İlçede toz bulutunun etkisi sürüyor.