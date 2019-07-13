Suriye sınırında tarihe ışık tutacak antik kentin ilk etabı görücüye çıktı

Karkamış Arkeopark'ın ilk etabı açıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış antik kentinde yaklaşık yedi yıldır kazı çalışmaları devam eden ve tamamlandığında dünya tarihine ışık tutacağı belirtilen Karkamış Antik Kenti Arkeoparkı'nın ilk etabı açıldı.

Gaziantep'te Karkamış Antik Kenti kazı çalışmaları kapsamında oluşturulan Arkeopark'ın ilk etabı Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kazı sponsoru SANKO Holding adına Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, kazı ekibi, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Yüz yıllık, bin yıllık medeniyetler ortaya çıkacak"

Açılış programında açıklamalarda bulunan ve yapılan çalışma ile yüz yıllık, bin yıllık medeniyetlere Gaziantep'in nasıl ev sahipliği yaptığının ortaya çıkacağını vurgulayan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Yaklaşık yedi yıldır devam eden kazı çalışmaları ve bir emek var. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Hanım'ın bakanlığı döneminde başlayan ve büyükşehir belediye başkanlığı döneminde de sahip çıkılan, himaye edilen önemli bir proje bu. Kazı ekibinin birebir ilgilendiği, kurumların ortaklaşa imkanlar ölçüsünde destek olduğu, Sanko Holding'in sponsor olduğu önemli bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma ile Gaziantep'in yüzyıllardır, bin yıllardır yıllardır ne gibi medeniyetlere ev sahipliği yaptığı bir kez daha gösterilmiş, anlaşılmış olacak" dedi.

Yedi yıldır kazı çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Yedi yıllık uzun bir yolculuğun bugün artık son noktasına geldik. O sebepten heyecanımız var. İtalyanlarla birlikte başlattığımız kazıda pek çok kişinin çok büyük emeği var. Biz de bunu dünyaya tanıtmak istiyoruz. Dünya büyük bir heyecanla buradan çıkacak sonucu bekliyor" ifadelerini kullandı.

"Özellikle İngiliz casus Lawrence'ın kaçırmaya çalıştığı eserler ortaya çıkacak"

Kazı çalışması devam eden Arkeopark'ın önemli bir tarihe sahip olduğuna ve İngiliz casus Lawrence'ın kaçırmaya çalıştığı eserlerin ortaya çıkarılmaya çalışıldığına değinen Şahin, "Aslında yüz yıl önce burada büyük bir antik kent varmış. Geç hitit döneminin en güzel, en özel eserlerinin burada olduğu görülmüştür. Özellikle İngiliz casus Lawrence'ın kaçırmaya çalıştığı eserlerinin neler olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Burası dünya tarihini değiştirecek bir arkeopark. Geç hitit dönemini aydınlatacak arkeopark burası. Cumhurbaşkanımız da bu konuda her türlü talimatı verip önümüze açıyor. İnşallah önümüzdeki yıl mayıs ayında buranın tamamının açılışını yapacağız" şeklinde konuştu.

Kazı çalışmaların sponsor olan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Adil Sani Konukoğlu da Karkamış Arkeopark'ındaki çalışmalar tamamlanıncaya kadar destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Karkamış Antik Kenti Arkeoparkı'nı gezen protokol üyeleri yapılan çalışmaları ve çıkarılan eserleri yerinde görme fırsatı elde etti.

Kazı çalışmaları devam eden Fırat Nehri kenarındaki Karkamış Antik Kenti Arkeoparkı'nın tamamının ise 2020 yılı Mayıs ayında açılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA