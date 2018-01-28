Suriye Sınırında Sis Bulutları

Zeytin Dalı Harekatı 9'ncu gününde devam ederken, Kilis'te yoğun sis yaşandı.

Kilis'te günlerdir devam eden yağmurlu hava sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Güneşin doğuşunun ardından oluşan sis, Kilis'in Süngütepe köyünde ve Dümbüllü Dağı'nda etkili oldu. Kış şartlarının getirdiği zorlu koşullara rağmen operasyondaki askerler Afrin'e kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor. Bölgede hava koşullarının düzelmeye başlamasıyla birlikte harekatın da hız kazandığı görüldü. - KİLİS