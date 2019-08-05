Suriye sınırında PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı

Suriye sınırında PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı.

05.08.2019 19:22
Suriye sınırında PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentinden Türkiye'ye PKK/PYD üyesi bir teröristin giriş yapacağı bilgisini elde eden güvenlik güçleri sınırdaki önlemleri arttırdı. Sınırı geçmeye çalışan terörist, ekipler tarafından yakalanarak jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.