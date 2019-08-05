Suriye sınırında PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı

05.08.2019 19:22

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentinden Türkiye'ye PKK/PYD üyesi bir teröristin giriş yapacağı bilgisini elde eden güvenlik güçleri sınırdaki önlemleri arttırdı. Sınırı geçmeye çalışan terörist, ekipler tarafından yakalanarak jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA