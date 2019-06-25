Suriye sınırında patlayıcı madde bulundu
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 el yapımı patlayıcı bulundu.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 el yapımı patlayıcı bulundu.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hudut birlikleri Akçakale ilçesinin sınır hattında mühimmat bulunduğuna yönelik istihbarat aldı. Bölgede arama tarama faaliyetinde bulunan ekipler, 3 el yapımı patlayıcı ele geçirdi.
Ele geçirilen mühimmatlar, güvenli bölgede imha edildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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