Suriye sınırında patlayıcı bulundu

Suriye sınırında patlayıcı bulundu

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, 3 el yapımı patlayıcı bulundu.

Suriye sınırında patlayıcı bulundu

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, 3 el yapımı patlayıcı bulundu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hudut birlikleri Akçakale ilçesinin sınır hattında mühimmat bulunduğuna yönelik istihbarat aldı.
Bölgede arama tarama faaliyetinde bulunan ekipler, 3 el yapımı patlayıcı ele geçirdi.
Söz konusu mühimmatlar, güvenli bölgede imha edildi.

Kaynak: AA
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