Suriye Sınırında 'Özel Güvenlik Bölgesi'

HATAY'ın Yayladağı İlçesi'ne bağlı Görentaş, Belengöz ve Pulluyazı Hudut Karakolu bölgeleri 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla Suriye sınırındaki bazı bölgelerde tedbirler alındığı bildirildi. Terörist kişi veya gruplara karşı daha etkin mücadele verileceği vurgulanan açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"Bölge halkının can ve mal güvenliklerini korumak, yasadışı geçişleri engellemek, terörist şahıs veya gruplara karşı daha etkin mücadele vererek hudut emniyetini sağlayabilmek maksadıyla Görentaş Hudut Karakolu Bölgesi, Belengöz Hudut Karakolu Bölgesi ve Pulluyazı Hudut Karakolu Bölgesi 8 Temmuz saat 08.00'den başlayıp 22 Temmuz saat 08.00'de bitecek şekilde (15) gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları açısından belirtilen süre içerisinde yukarda adı geçen bölgelere girmeleri yasaktır."



Görentaş Hudut Karakolu yakınlarında geçen 4 Temmuz'da bir canlı bomba yakalanmıştı. Canlı bombayla bağlantılı 2 kişi ise bugün gözaltına alındı. - Hatay