Suriye sınırında orman yangını

Hatay'ın Yayladağ ilçesi yakınlarında Suriye hattında başlayan orman yangını, bugün Türkiye tarafına sıçradı.

Hatay'ın Yayladağ ilçesi yakınlarında Suriye hattında başlayan orman yangını, bugün Türkiye tarafına sıçradı. Yaklaşık 1 hektarlık alanı etkileyen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Suriye'de devam eden orman yangınının, Yayladağı sınırındaki ormanlık alana sıçraması sonrası ekipler, hızla harekete geçti. 15 arazöz, 1 greyder, 1 kepçe ve 45 orman işçisi ile yapılan çalışma sonucu yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı. 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı