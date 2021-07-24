Suriye sınırında orman yangını
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Suriye sınırında orman yangını

Suriye sınırında orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'ın Yayladağ ilçesi yakınlarında Suriye hattında başlayan orman yangını, bugün Türkiye tarafına sıçradı.

Hatay'ın Yayladağ ilçesi yakınlarında Suriye hattında başlayan orman yangını, bugün Türkiye tarafına sıçradı. Yaklaşık 1 hektarlık alanı etkileyen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Suriye'de devam eden orman yangınının, Yayladağı sınırındaki ormanlık alana sıçraması sonrası ekipler, hızla harekete geçti. 15 arazöz, 1 greyder, 1 kepçe ve 45 orman işçisi ile yapılan çalışma sonucu yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı. 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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