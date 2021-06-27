Hatay'da, Suriye'deki orman yangını tedbiri
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Hatay'da, Suriye'deki orman yangını tedbiri

Demirören Haber Ajansı / Emek Çakılı - Haberler | Güncel

SURİYE'nin Lazkiye kentinde 3 farklı bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı.

SURİYE'nin Lazkiye kentinde 3 farklı bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanlar, Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de görüldü.

Yayladağı ilçesinin karşısında bulunan Lazkiye kentinde 3 farklı bölgedeki ormanlık alanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar, sınırın Türkiye tarafından da görüldü. Alevlerin Türkiye topraklarına sıçrama ihtimaline karşı sınırdaki askeri bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.


Hatay'da, Suriye'deki orman yangını tedbiri
Hatay'da, Suriye'deki orman yangını tedbiri
Hatay'da, Suriye'deki orman yangını tedbiri
Hatay'da, Suriye'deki orman yangını tedbiri
Hatay'da, Suriye'deki orman yangını tedbiri
Hatay'da, Suriye'deki orman yangını tedbiri
Hatay'da, Suriye'deki orman yangını tedbiri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emek Çakılı

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