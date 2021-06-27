Hatay'da, Suriye'deki orman yangını tedbiri

SURİYE'nin Lazkiye kentinde 3 farklı bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı.

SURİYE'nin Lazkiye kentinde 3 farklı bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanlar, Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de görüldü.

Yayladağı ilçesinin karşısında bulunan Lazkiye kentinde 3 farklı bölgedeki ormanlık alanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar, sınırın Türkiye tarafından da görüldü. Alevlerin Türkiye topraklarına sıçrama ihtimaline karşı sınırdaki askeri bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emek Çakılı