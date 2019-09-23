Suriye sınırında orman yangını

Suriye sınırında orman yangını

Esad rejiminin Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalındaki Bayırbucak Türkmendağı'na yönelik saldırıları sonrası yangın çıktı.

23.09.2019 17:40
Suriye sınırında orman yangını

Esad rejiminin Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalındaki Bayırbucak Türkmendağı'na yönelik saldırıları sonrası yangın çıktı. Türkiye sınırına yaklaşık 2 kilometre mesafede başlayan yangının büyümesi ve Türkiye'ye sıçraması ihtimaline karşı yangın söndürme ekipleri hazırda bekliyor.

Esad rejiminin Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalındaki Bayırbucak Türkmendağı'na yönelik saldırıları sonrası çıktığı belirlenen yangına hiçbir müdahalenin edilemediği öğrenildi.

Murtlu ve Kelez bölgelerinde Türkiye sınırına yaklaşık 2 kilometre mesafede başlayan yangının büyümesi ve Türkiye'ye sıçraması ihtimaline karşı yangın söndürme ekipleri hazırda bekliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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