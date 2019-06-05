Suriye sınırında orman yangını
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını çıktı.
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını çıktı. Daha çok sınırın Suriye kısmında kalan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Yangın, akşam saatlerinde Kızılçat köyü yakınlarında çıktı. Sınırdan duman yükseldiğini görenler, durumu Yayladağı Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. Büyük bölümü Suriye kısmında çıkan orman yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
- Hatay
Yangın, akşam saatlerinde Kızılçat köyü yakınlarında çıktı. Sınırdan duman yükseldiğini görenler, durumu Yayladağı Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. Büyük bölümü Suriye kısmında çıkan orman yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
- Hatay
Kaynak: DHA