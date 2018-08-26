Suriye Sınırında Orman Yangını
Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde orman yangını çıktı.
Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde orman yangını çıktı.
Rejim birliklerinin Türkmendağı (Bayırbucak) bölgesine yönelik saldırısı sonrası Sallur ve Kelez köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın hızla yayıldı.
Yayladağı ilçesi Kızılçat ve Çalıboğazı mevkisi karşısında, sınıra 2 kilometre uzaklıktaki yangının Hatay'a sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri tedbir aldı.
Suriye tarafında yangına herhangi bir müdahalenin yapılmadığı öğrenildi.