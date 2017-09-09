Suriye Sınırında Orman Yangını

Suriye'nin Türkmendağı bölgesindeki 2 ayrı noktada orman yangını çıktı.



HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Türkmendağı bölgesindeki 3 ayrı noktada çıkan orman yangını devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde muhaliflerin kontrolündeki Karaman ve murtlu, Çümeren köyleri yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar Türkiye sınırına doğru ilerliyor

Türkiye sınırına 3 ve 4 kilometre mesafedeki yangınlar, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı.

Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonucu çıktığı belirtilen yangınlara, muhaliflerce kurulan itfaiye ekiplerinin saldırı nedeniyle müdahale edemediği öğrenildi.

Türkiye'ye sıçrama ihtimali bulunan yangınlar için Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri sınırda hazır bekletiliyor.

ADM