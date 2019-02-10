Suriye Sınırında Marul Hasadı

Mardin'de Suriye sınırında kurulan serada ekimi yapılan marulların hasadı gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı Mardin Toplum Merkezi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce "Türk Kızılay Geçim Kaynağını Geliştirme Programı" hazırlandı.

Program kapsamında Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Küçükköy köyünde 11 dönümlük arazi 3 yıl boyunca tarım projelerinde kullanılmak üzere Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezine tahsis edildi.

Teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan 15'i Suriyeli 21 kişi, 11 dönüm büyüklüğündeki seralarda marul, çilek ve lavanta yetiştiriciliğine başladı. Çiftçiler, seralarda yetişen marulun hasadını yaparken çilek ve lavantalarınki ise gelecek aylarda gerçekleştirilecek.

Elde edilen gelir ise çiftçiler arsında pay edilecek.

"Oldukça güzel verim elde edildi"

Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Önen programın bölgede katma değeri yüksek yeni ürünlerin yetiştirilmesi ve Suriyelilerin topluma entegrasyonunu hedeflendiğini söyledi.

Sınırda hayatın olağan akışının devam ettiğinin vurgulayan Özkan, "Sınırda olmamıza rağmen herhangi bir güvenlik sorunu yok. Huzurun olduğu yerde üretim, üretimin olduğu yerde ekonominin gelişmesi sağlanıyor. Bunun en güzel örneği de bu köyümüz." dedi.

Türk Kızılayı Mardin Toplum Merkezi Yöneticisi Semra Karaboğa Taşkıran da yörede yetiştirilmeyen ürünler üzerine odaklandıklarını ifade ederek, "Hasadı yapılan 4 bine yakın marulun satışı gerçekleştirilecek. Bu satışlardan elde edilen gelirler kursiyerlere bölüştürülecek." ifadesini kullandı.

"Burada bize güzel bir imkan sağladı"

Suriye'nin Haseke ilinin Amuda ilçesinden geldiğini belirten 67 yaşındaki Fethiye Mehmet Ali, marul hasadı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye'de iç savaş olduktan sonra Türkiye'ye geldik. Burada bize güzel bir imkan sağlandı. Allah, Türk devletinden de vatandaşlarından da razı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim elimizden tuttu. O olmasaydı gidecek bir yerimiz olmazdı."

Kaynak: AA