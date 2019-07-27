Suriye sınırında lavanta hasadı

Türk Kızılayın toplum merkezlerinden faydalanan ihtiyaç sahipleri için Avrupa Birliği'nin desteğiyle başlatılan "Tarımda İstihdam Projesi" kapsamında, Mardin'de, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Küçükköy mevkisinde lavanta hasadı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, lavanta hasadı için geldiği Mardin'de beraberindeki heyetle derneğin toplum merkezini ziyaret etti.

Merkezdeki faaliyetlere katılan çocuklarla sohbet eden Kınık, müzik atölyesinde eğitim alan gençlere de enstrüman çalarak eşlik etti.

Kınık, dikiş atölyesinde Suriyeli ve Mardinli kadınların yaptığı el işi ürünleri inceledi.

Kerem Kınık, Türk Kızılayına ait 16 toplum merkezinden 800 bin kişinin yararlandığını belirterek, "Geçimlik kaynaklarının geliştirilmesi noktasında verdiğimiz desteklerle meslek edindirmeye çalışıyoruz. Bunu sadece Suriyeli misafirlerimize değil aynı zamanda kendi vatandaşlarımıza da yapıyoruz." dedi.

- "Hasat bereketi artarak devam edecek"

Daha sonra Kınık, Artuklu ilçesine bağlı Küçükköy mevkisinde bir bağışçı tarafından toplum merkezi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hibe edilen arazide yapılan lavanta hasadı alanına geçti.

Kerem Kınık, Mardin Valisi Mustafa Yaman ile teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayarak 11 dönümlük seralarda marul, çilek ve lavanta yetiştiren 15'i Suriyeli 21 çiftçi ile davetliler, seralarda yetişen lavantaların hasadını yaptı.

Kınık, yaptığı konuşmada, güzel bir imece çalışmasıyla ürünlerin elde edildiğini söyledi.

Kızılayın geçimlik kaynaklarını geliştirme programının Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat Odaları Birliği, GAP Enstitüsü, Mardin Valiliği olmak üzere devletin ilgili tüm kuruluşlarının yanı sıra arazisini hibe eden Yıldız ailesinin destekleriyle uygulandığını bildiren Kınık, "Buradaki pilot uygulama, Türkiye'nin özellikle tarım imkanı olan diğer bölgelerinde de yaygınlaşacak. Bu hasat, bereket artarak devam edecek." dedi.

Lavantanın ekonomiye de önemli katkısı olduğuna işaret eden Kınık, şunları kaydetti:

"Bir dönümden 8 litre lavanta yağı çıkıyor. Buradaki 10 dönümde 80 litre lavanta yağı çıkması hedefleniyor. Bunun litresi bin 500 liraya satılıyor. Bugün dünyada göç, mültecilik pek çok Batı ülkesinde sorun olarak gösterilirken bizim aslında bu topraklara beraber alın teri akıtıyor olmamız, milletimizin korumacılığını gösteriyor. Çiçekler, Mezopotamya'dan dünyaya bir barış mesajı olacak."

Basın mensuplarının "hasadın nasıl olduğunu" sorması üzerine Kınık, "Bizim için çok zor değil ama 40 dereceyi bulan sıcak havanın altında uzun süre çalışmak gerçekten kolay değil." diye konuştu.

Vali Yaman ise Suriye sınırına yakın noktada bulunan Mardin'de önemli bir üretim projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Kentte Suriyelilerin kaldığı üç kampın kapatıldığını ifade eden Yaman, "Suriyeli kardeşlerimiz artık mahallelerde Mardinli hemşehrilerimizle beraber dostluk içinde yaşıyor. Dünyanın her yerinde yardıma muhtaç mazlumlara ulaşan Türk Kızılay sayesinde Mardin'de de önemli bir çalışma gerçekleştirildi." dedi.

Yaman, lavanta hasat alanının bulunduğu yerin birkaç kilometre ötesinin Suriye sınırı olduğuna dikkati çekerek, "Bu kokularla karşı tarafa mesaj verilmiş oluyor." ifadesini kullandı.

Baba kızdan lavanta hasadı

Lavanta hasadına katılan Mardinli Şeyhdavut Arsu, lavanta ve çilek ektikleri tarlalarda çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Suriyeli arkadaşlarıyla ekmek paralarını topraktan çıkardıklarını ifade eden Arsu, lavanta hasadının çok iyi geçtiğini söyledi.

Suriyeli Mahmut İsmail, savaş nedeniyle 5 yıl önce vatanlarını terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Türkiye bizimle ilgilendi. Vatanımızı özlüyoruz ama orada istikrar yok. İstikrar olsa gitmek isterim. Vatanımızı seviyoruz. Evim buradan 60 kilometre uzakta, sınıra çok yakınız. Çalışıyorum ama aklım hep vatanımda kalıyor." dedi.

Lavantaları 9 yaşındaki kızı Esra ile toplayan Suriyeli Ali Abdullahi ise 5 yıl önce geldikleri Mardin'de yaşamaktan mutlu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Buradaki yerli halk, bizi kardeşleri gibi görüyor ve bize her konuda destek oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bize çok yardımcı oldu, ona çok teşekkür ediyorum. Bazen öyle içten sesler geliyor, vatanım beni çağırıyor ama bu savaş bizi alıkoyuyor. Akrabalarımızı göremiyoruz ama burada da çok şükür iyiyiz. Muhammed diye bir oğlum var, onunla Suriye'deyken çalışıyorduk. Burada da tekrar kızım ve oğlumla çalışıyorum."

Hasat programına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler ve diğer davetliler de katıldı.

Kaynak: AA