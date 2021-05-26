Suriye sınırında korona virüs vaka sayıları düşüyor

Suriye sınırında korona virüs vaka sayıları düşüyor Kilis'te tam kapanma öncesinde günlük 130 olan vaka sayısı son günlerde ise 10'a kadar düştü Kilis'te sokağa çıkma kısıtlaması ve alınan tedbirler sayesinde günlük korona virüs vaka sayısı 130'dan 10'a düştü.