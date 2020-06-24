Suriye sınırında kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Suriye sınırında kaçak cep telefonu ele geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırından yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 20 cep telefonu ele geçirildi.

Suriye sınırında kaçak cep telefonu ele geçirildi
24.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:44

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırından yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 20 cep telefonu ele geçirildi.

Suriye sınırında görevli 2. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, Hacıpaşa Mahallesi kırsalında şüpheli 3 kişiyi durdurdu.

Üst aramalarında 20 kaçak cep telefonu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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