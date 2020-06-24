Suriye sınırında kaçak cep telefonu ele geçirildi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırından yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 20 cep telefonu ele geçirildi.
24.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:44
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırından yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 20 cep telefonu ele geçirildi.
Suriye sınırında görevli 2. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, Hacıpaşa Mahallesi kırsalında şüpheli 3 kişiyi durdurdu.
Üst aramalarında 20 kaçak cep telefonu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA