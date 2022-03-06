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Suriye sınırında İHA düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Suriye sınırında İHA düştü

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.

ŞANLIURFA (İHA) - Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.

Olay, sabah saatlerinde Birecik ilçesinin Suriye sınırında yer alan Ekenek Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mahallenin yakınlarındaki fıstık bahçesine gökyüzünde uçan bir cismin düştüğünü gören vatandaşlar, bölgeye gitti. Cismin İHA olduğunu belirleyen vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, bölgede önlem alarak hava aracını inceledi. Menşei hakkında bilgi verilmeyen İHA, yapılan incelemenin ardından bölgeden kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Şanlıurfa, Suriye, 3. Sayfa, Haberler

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