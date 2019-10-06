PKK/YPG'nin kontrolündeki Kobani helikopter ve uçak hareketliliği yaşanıyor

PKK/YPG'nin kontrolündeki Kobani helikopter ve uçak hareketliliği yaşanıyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kobani'de helikopter ve uçak hareketliliği yaşanıyor.

06.10.2019 13:29

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde helikopter ve uçak hareketliliği yaşanıyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kenti üzerinde hava hareketliliği yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren Suriye hava sahası içerisinde yoğun uçak sesleri duyulurken Telabyad üzerinden ise ABD'ye ait helikopterler uçtu.

Ayn El Arab (Kobani) yönünden gelen helikopterler Resulayn istikametine gitti.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.