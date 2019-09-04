Suriye sınırında helikopter hareketliliği

Suriye sınırında helikopter hareketliliği

Suriye sınırında helikopter hareketliliğiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.

04.09.2019 19:23
Suriye sınırında helikopter hareketliliği

Suriye sınırında helikopter hareketliliği

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Akçakale'de helikopter hareketliliği yaşandı. İlçe Jandarma Komutanlığı sahasına inen ABD'ye ait 2 helikopter, bir süre burada bekledikten sonra yeniden havalanarak Suruç ilçesi yönüne gitti.

Suriye sınırında helikopter hareketliliği
Kaynak: İHA
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