04.09.2019 19:23

Suriye sınırında helikopter hareketliliği

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Akçakale'de helikopter hareketliliği yaşandı. İlçe Jandarma Komutanlığı sahasına inen ABD'ye ait 2 helikopter, bir süre burada bekledikten sonra yeniden havalanarak Suruç ilçesi yönüne gitti.

Kaynak: İHA