Suriye sınırında helikopter hareketliliği

Suriye sınırında helikopter hareketliliği

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.

04.09.2019 17:11
Suriye sınırında helikopter hareketliliği

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.


Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Akçakale'de helikopter hareketliliği yaşandı. İlçe Jandarma Komutanlığı sahasına inen ABD'ye ait 2 helikopter, bir süre burada bekledikten sonra yeniden havalanarak Suruç ilçesi yönüne gitti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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