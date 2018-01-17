Suriye sınırında havada sis, karada sessizlik hakim

KİLİS - Kilis'in Suriye sınırında sabah saatlerinden itibaren sis hakim olurken, sınır hattında sessizlik sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın her an Afrin'e girebiliriz açıklamasından sonra Suriye sınırındaki askeri birlikler teyakkuza geçmişti. Sabah saatlerinden itibaren Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis'in Suriye sınır hattında yoğun sis görülürken, sınırın Türkiye tarafında ise sessizlik devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattında tedbirlerin tamamlandığı bölgede Afrin operasyonu için Genelkurmay'dan gelecek emir bekleniyor.