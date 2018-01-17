Askerlerin Teyakkuza Geçmesinin Ardından Sınırda Son Durum: Tank ve Zırhlılar Hazır Kıtada

Kilis'in Suriye sınırında sabah saatlerinden itibaren sis hakim olurken, sınır hattında sessizlik sürüyor.

ERDOĞAN'IN ÇIKIŞIYLA BİRLİKLER TEYAKKUZA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her an Afrin'e girebiliriz" açıklamasından sonra Suriye sınırındaki askeri birlikler teyakkuza geçti.

HAVADA YOĞUN SİS, KARADA SESSİZLİK HAKİM

Sabah saatlerinden itibaren Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesinin karşısında bulunan Kilis'te yoğun sis görülürken, sınırın Türkiye tarafında ise sessizlik devam ediyor.

OPERASYON İÇİN EMİR BEKLENİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattında hazırlıklarını tamamlarken, Afrin operasyonu için gelecek emir bekleniyor.

TANKLAR VE ZIRHLI ASKERİ ARAÇLAR HAZIR KITA

Hatay'ın Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan birlikleri sevk edilmek üzere gelen tank ve zırhlı askeri araçlar, olası bir Afrin operasyonu için bekliyorlar. Araçların birliklere teslim edilmesinin ardından askerler manevra hareketlerinde bulunarak test ettiler. Dün geceden bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle bölgeye gelen tank ve askeri araçların üstleri örtülerek, gelecek emirleri beklemeye başladılar.

Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak ve sınır hattını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla yapılması düşünülen Afrin operasyonu kapsamında Hatay'ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı'daki birliklere askeri araç ve personel takviyesinin devam etmesi bekleniyor.