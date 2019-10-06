Suriye sınırında hava hareketliliği

Suriye sınırında hava hareketliliği

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde yaşanan hava hareketliliği dikkat çekti.

06.10.2019 13:10
Suriye sınırında hava hareketliliği

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde yaşanan hava hareketliliği dikkat çekti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kenti üzerinde hava hareketliliği yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren Suriye hava sahası içerisinde yoğun uçak sesleri duyulurken, Telabyad üzerinde ise ABD'ye ait helikopterler uçtu. Ayn El Arab (Kobani) yönünden gelen helikopterlerin Resulayn istikametine gittiği görüldü.

(Şinasi İnan - Bekir Basmacı - Mehmet Dikeç/İHA)

Kaynak: İHA
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