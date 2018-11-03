Suriye Sınırında Hareketlilik Sürüyor
Suriye sınırında hareketlilik sürüyorKİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te askeri hareketlilik sürerken, askeri sevkıyatlar da aralıklarla devam ediyor.
Suriye sınırında hareketlilik sürüyor
KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te askeri hareketlilik sürerken, askeri sevkıyatlar da aralıklarla devam ediyor.
Kilis'e doğu ve batı illerinden gelen askeri birliklerin sınır karakolları ile Suriye'ye geçişleri aralıklarla devam ediyor. Askeri araçların sınır hattına ve Suriye'ye sevkıyatı sürüyor.