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Suriye sınırında hain saldırı: 1 şehit

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suriye sınırında hain saldırı: 1 şehit Kilis'in Suriye-Türkiye sınırında, bir asker açılan ataş sonucu şehit oldu.

KİLİS (İHA) - Suriye sınırında hain saldırı: 1 şehit

KİLİS - Kilis'in Suriye-Türkiye sınırında, bir asker açılan ataş sonucu şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, 1'inci Hudut Alayı 3'üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, Suriye'den yasadışı geçmek isteyen bur guruba "Dur" ihtarında bulundu. Suriye tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş S.D., ağır yaralandı. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Ateş açılan bölge sınır birlikleri tarafından ateş altına alındı. Şehidin naaşı otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp kurumuna gönderildi. Şehidin canezasi düzenlenecek törenin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderileceği öğrenildi.

Suriye sınırında hain saldırı: 1 şehit

Suriye sınırında hain saldırı: 1 şehit

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