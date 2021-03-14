Suriye sınırında görevli sağlıkçılar videolu mesajla meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
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Suriye sınırında görevli sağlıkçılar videolu mesajla meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

14.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:22

Hatay'ın Suriye sınırında görev yapan sağlık çalışanları, meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

Hatay'ın Suriye sınırında görev yapan sağlık çalışanları, meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda konuşlanan UMKE İlk Yardım Müdahale Çadırı'nda görevli sağlık personeli, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla meslektaşlarının bayramını kutlamak için videolu mesaj hazırladı.

Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntülerde sağlıkçılar, "Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız. Yurdumuzun dört bir yanında ve bayrağımızın dalgalandığı her yerde görevini layığıyla yapan tüm meslektaşlarımızın bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Suriye sınırında görevli sağlıkçılar videolu mesajla meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Suriye sınırında görevli sağlıkçılar videolu mesajla meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Suriye sınırında görevli sağlıkçılar videolu mesajla meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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