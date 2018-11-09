Suriye sınırında görev yapacak olan 49 güvenlik koruyucusu yemin etti

KİLİS - Kilis'te, İl Jandarma Komutanlığı emrinde Suriye sınırında görev yapacak olan 49 güvenlik koruyucusu yemin etti.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla yemin töreninde konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, Vatanı için şehit olanlara Allahtan rahmet, gazilere şükranlarını sunduğunu ifade ederek, "Şehit ve gazilerimizin yaptıkları kahramanlıklar, vatan sevgisinin bizlere en net tarifini etmektedir. Bizde onlara layık olmak için gece gündüz doğruluktan ayrılmadan için çalışacağız. Kilis İl Jandarma Komutanı olarak göreve başladığında Kilis'te, 165 güvenlik koruyucusu vardı. And içecek güvenlik koruyucuları ile birlikte mevcudumuzu 236'ya çıkardık. 25 güvenlik koruyucumuzu Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde açılan uzman çavuşluk sınavını başarıyla tamamlamalarına müteakip eğitim faaliyeti için Manisa Kırkağaç'daki birliğine göndermiş bulunmaktayız" dedi.

Vali Recep Soytürk ise yaptığı konuşmada, ordu ile güvenlik güçlerinin her geçen gün güçlendiklerini ifade ederek, "Hem teknolojik olarak güçleniyor, hem kadro olarak güçleniyor. Artık kendi silahlarımızı en mükemmel şekilde hem düşmanlarımıza hemde terör gruplarını korku salıyor. Daha önce İsrail'den ABD'den aldığımız İnsansız Hava Araçlarını artık kendimiz üretiyoruz. Kendi yazılımlarımızı kendimiz yapıyoruz. Terörle ve dışarıdaki Suriye'de Irak'ta, mücadelelerimizi, düşman unsurlarıyla yaptığımız mücadeleleri, çok daha başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Ben İskenderun kaymakamıyken Amanos dağlarında tarih boyunca hep terör olmuştur. Ama sadece 2 ay içerisinde İnsansız Hava Araçları ile birlikte Amanos dağlarındaki terörist gurupların 3'de ikisi imha edildi.. Elbetteki kahraman askerlerimiz, JÖH'ümüz, JÖHAK'ımız ciddi müdahale ediyor. Güvenlik güçlerimiz ciddi mücadele ediyor. Ama teknoloji çok önemlidir. Onları artık kendimiz üretiyoruz. Düşmana ve teröre korku salıyoruz. 15 Temmuz'un arkasındaki FETÖ terör örgütü unsurlarını temizledikçe yeni, genç, personeller ile birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Yakın tarihte Kilis'te 50 tane bekçi alımımız olacak" diye konuştu.

Daha sonra 49 güvenlik koruyucusu yemin etti. Jandarma Komando Birliğinin tüfekli gösterisinden sonra İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan bomba tespit köpeği ile tütün tespit köpeği gösteri yaptı. Resmi geçin törenin ardından Jandarma Komando Birliğinin kullandıkları silahların tanıtımı ile program sona erdi.

İl Jandarma Komutanlığında 49 güvenlik koruyucusunun yemin etme törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, 7 Arlık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, daire amir ve müdürleri, askeri ve mülki erkan katıldı.